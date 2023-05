Απίθανος Γιόκιτς άγγιξε το double-double από το πρώτο δωδεκάλεπτο! (vid)

Ο Σέρβος σέντερ μπήκε με το πόδι πατημένο στο... γκάζι στην αναμέτρηση των Νάγκετς με τους Λέικερς έχοντας στο πρώτο δωδεκάλεπτο 8 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ!

Ο Γιόκιτς από το ξεκίνημα της αναμέτρησης αποτελεί άλυτο πρόβλημα για τους Λέικερς σε άμυνα και επίθεση, με τον Σέρβο να βάζει πλώρη για μυθική εμφάνιση στο game 1 των τελικών της Δύσης.

Jokic to KCP 🥽



8 PTS, 12 REB, 5 AST, 2 BLK already for Jokic in the 1Q!



LAL/DEN Game 1 LIVE on ESPN 🍿 pic.twitter.com/KZaqyBJx26