«Τρελάθηκε» ο ιδιοκτήτης των Σπερς με το No1 στο draft που φέρνει Ουεμπανιάμα (vid-pic)

Ο Πίτερ Χολτ μόλις ανακοινώθηκε ότι οι Σπερς θα επιλέξουν στο No1 στο επερχόμενο draft, ξέσπασε και πανηγύρισε έντονα, αφού οι Τεξανοί θα προσθέσουν στο ρόστερ τους ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα των τελευταίων χρόνων, τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα.

Δείτε παρακάτω την αντίδραση του ιδιοκτήτη των Σπερς:

Spurs team owner Peter J. Holt was HYPED to get the No. 1 pick 😤 #NBADraftLottery pic.twitter.com/FYKNcU39SK

