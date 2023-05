To... λαχείο έκατσε στους Σπερς: Επιλέγουν πρώτοι στο draft και παίρνουν Ουεμπανιάμα!

Σε μια ιστορική draft lottery ο πρώτος λαχνός έκατσε στους Σαν Αντόνιο Σπερς, που θα μπορέσουν να επιλέξουν στο No1 το σπουδαιότερο ταλέντο των τελευταίων χρόνων, Βίκτορ Ουεμπανιάμα.

Σε μια διαδικασία που είχε τρία φαβορί για το No1 του draft, ο κλήρος έκατσε στους Σαν Αντόνιο Σπερς, που μπορέσουν να επιλέξουν στο Νο1 τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα, κερδίζοντας την μάχη από τους Χιούστον Ρόκετς, τους Σάρλοτ Χόρνετς και τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Η διαδικασία της draft lottery ξεκίνησε με την ανακοίνωση των ομάδων που θα κληθούν να επιλέξουν από το No5 έως το No14, με τους Μάτζικ να έχουν διπλή επιλογή στο No6 και το No11, σε ένα draft που εκτός από το σούπερ ταλέντο, Βίκτορ Ουμπενιάμα, ξεχωρίζουν τα ονόματα του Σκουτ Χέντερσον, το Μπράντον Μίλερ και των δίδυμων, Άμεν και Άουσαρ Τόμπσον.

Η No2 επιλογή στο επερχόμενο draft πήγε στους Σάρλοτ Χόρνετς, με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς να επιλέγουν τρίτοι και τους Χιούστον Ρόκετς να αρκούνται στην τέταρτη επιλογή.

Αναλυτικά η λίστα με τις ομάδες που θα επιλέξουν από το 1 έως το 14:

1. Σαν Αντόνιο Σπερς

2. Σάρλοτ Χόρνετς

3. Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς

4. Χιούστον Ρόκετς

5. Ντιτρόιτ Πίστονς

6. Ορλάντο Μάτζικ

7. Ιντιάνα Πέισερς

8. Ουάσινγκτον Ουίζαρντς

9. Γιούτα Τζαζ

10. Ντάλας Μάβερικς

11. Ορλάντο Μάτζικ

12. Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

13. Τορόντο Ράπτορς

14. Νιου Ορλίνς Πέλικανς

The 2023 #NBADraftLottery presented by State Farm Results.



Watch the 2023 #NBADraft presented by State Farm on June 22nd at 8pm/et on ESPN! pic.twitter.com/qBMBH9fska — NBA (@NBA) May 17, 2023

The results for the 5-14 picks in the 2023 #NBADraftLottery presented by State Farm:



5. Pistons

6. Magic

7. Pacers

8. Wizards

9. Jazz

10. Mavericks

11. Magic

12. Thunder

13. Raptors

14. Pelicans



The top 4 picks will be revealed next on ESPN. pic.twitter.com/fKG0YYgZPh — NBA (@NBA) May 17, 2023