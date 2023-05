Ακόμα χάνει βολές ο Φρίμαν (vid)

Βράδυ που θα θυμάται για πολύ πολύ καιρό είναι το αποψινό για τον Ντεσόν Φρίμαν.

Από τη μία η ήττα της Νεβέζις από τη Ζαλγκίρις η οποία και σήμανε τον αποκλεισμό της από τη συνέχεια του πρωταθλήματος και από την άλλη η τραγική του επίδοση από τη γραμμή των ελευθέρων βολών.

Ο Φρίμαν μπορεί να ήταν ο πρώτος σκόρερ της Νεβέζις, αλλά…έγραψε ιστορία (με την αρνητική έννοια) μιας και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση αστοχώντας και στις 13(!) βολές που επιχείρησε.

A nighmare for Deshawn Freeman in Lithuania who missed ALL 13 free-throws 😨



🎥 @betsafeLKL pic.twitter.com/mM4C0FAPv5