Στην καλύτερη πεντάδα της Euroleague o Βεζένκοφ

Την καλύτερη πεντάδα μαζί με τον Βούλγαρο διεθνή φόργουορντ του Ολυμπιακού, όπως ανακοίνωσε η Euroleague, συμπληρώνουν οι Λορένζο Μπράουν (Μακάμπι Τελ Αβίβ), Τζάναν Μούσα (Ρεάλ Μαδρίτης), Ματίας Λεζόρ (Παρτιζάν) και Έντι Ταβάρες (Ρεάλ Μαδρίτης).

Η ψηφοφορία μίλησε! Προπονητές, παίκτες, δημοσιογράφοι και φίλαθλοι επέλεξαν την καλύτερη πεντάδα για τη φετινή σεζόν της Euroleague. O Βεζένκοφ είχε 17,2 πόντους ανά παιχνίδι και 6,8 ριμπαουντ, ο Λεζόρ είχε 12 πόντους και 7,1 ριμπάουντ, όντας ο πρώτος «σκουπιδιάρης» της λίγκας.

Ακόμα, ο Ταβάρες, που ψηφίστηκε καλύτερος αμυντικός της σεζόν, είχε 10,9 πόντους, 6,6 ριμπάουντ και 2,2 κοψίματα κατά μέσο όρο, ο συμπαίκτης του, Τζάναν Μούσα είχε 15,2 πόντους, 3,2 ριμπάουντ κα ι2,7 ασίστ, ενώ ο Μπράουν στην Μακάμπι σκόραρε 16,4 πόντους και μοίραζε 5,5 ασίστ ανά παιχνίδι.

