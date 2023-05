Αριθμοί: 26/28 προκρίσεις από τα ημιτελικά ο Παναθηναϊκός, 0/4 για το Περιστέρι

Ο Παναθηναϊκός τερμάτισε στη 2η θέση της κανονικής περιόδου με απολογισμό 16-6 και βρέθηκε στα ημιτελικά των πλέι οφ με 2-0 νίκες επί του Κολοσσού H Hotels. Θα είναι παρών στην τελική τετράδα του επαγγελματικού Πρωταθλήματος (από το 1992-93) για 29η φορά αφού -πέραν του 2020 όταν και δεν έγιναν πλέι οφ- απουσίασε μόνο το 1997 από τα ημιτελικά, όπως αναφέρει σχετικά ο ΕΣΑΚΕ στην ανάλυση του ζευγαριού.

Το Περιστέρι bwin ήταν στην 3η θέση της βαθμολογίας της κανονικής περιόδου με ρεκόρ 14-8 και πέρασε στην τελική τετράδα του φετινού Πρωταθλήματος, αποκλείοντας στα προημιτελικά την ΑΕΚ με 2-0 νίκες. Έτσι επιστρέφει στα ημιτελικά μετά από τέσσερα χρόνια έχοντας μπροστά του την πέμπτη παρουσία του σε αυτά.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Δύο πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια με νικητές τους γηπεδούχους έγιναν μεταξύ των δύο ομάδων στην κανονική περίοδο, στο φινάλε των δύο γύρων…

*Στις 7 Ιανουαρίου, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε ακόμη και με 22 πόντους αλλά το παιχνίδι του ΟΑΚΑ ήταν τελικά ένα από τα τέσσερα, ως τώρα στη σεζόν, που κρίθηκε κυριολεκτικά στον πόντο αφού οι «πράσινοι» επικράτησαν με 72-71, με τον Μάρκους Ντένμον να αστοχεί στο σουτ της εκπνοής. Ο Πάρις Λι ήταν ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού στο ματς του πρώτου γύρου, έχοντας 20 πόντους με 3/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα. Για το Περιστέρι bwin ο Σιλβέν Φρανσίσκο είχε 18 πόντους με 4/12τρίποντα.

*Στις 9 Απριλίου και στην αγωνιστική που έκλεισε την κανονική περίοδο, το Περιστέρι bwin έφτασε στη νίκη επί του Παναθηναϊκού με 96-89. Είχε σε πολύ καλή μέρα τον Μάρκους Ντένμον (22π, 8ρ, 5ασ, 31 rank) και τον Ίαν Χάμερ (17π, 4ρ.). Για τους «πράσινους» ο Πάρις Λι ήταν και πάλι ο καλύτερος του Περιστερίου bwin (30π, 10/10β, 4/7δ, 4/7τρ, 31 rank).

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Η μοιρασιά της κανονικής περιόδου δεν άλλαξε την εικόνα της συνολικής ιστορίας των αγώνων των δύο ομάδων, αφού η διαφορά είναι μεγάλη υπέρ του Παναθηναϊκού τόσο από καταβολής Α’ Εθνικής, όσο και στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος.

Αυτή είναι η 8η σεζόν στην οποία διασταυρώνονται οι δρόμοι τους, από το 1991 όταν αυτό έγινε σε μια διαδικασία αγώνων που οδηγούσε στο Κύπελλο Κόρατς. Στα χρόνια της Basket League, Παναθηναϊκός και Περιστέρι bwin αναμετρήθηκαν σε πέντε σειρές πλέι οφ τις οποίες κέρδισαν οι «πράσινοι». Ήταν για τα προημιτελικά του 1996, τα προημιτελικά του 1999, τα ημιτελικά του 2003, τα προημιτελικά του 2011 και τα ημιτελικά του 2019.

Συνοπτικά οι αριθμοί των αγώνων τους στο Πρωτάθλημα…

Α' Εθνική (Από το 1963-64): Παναθηναϊκός – Περιστέρι bwin 56-15

Basket League (Από το 1992-93): Παναθηναϊκός – Περιστέρι bwin 45-9

Συνολικά στα πλέι οφ: Παναθηναϊκός – Περιστέρι bwin 14-4

Η ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ «2-3» ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Η σειρά του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι bwin θα είναι η 25η μεταξύ του «2» και του «3» της κανονικής περιόδου, αφού υπήρξαν και πέντε σειρές ημιτελικών μεταξύ του «2» και του «6» που βρέθηκε στα ημιτελικά. Από τις 24 σειρές που υπήρξε διασταύρωση του «2-3» της κανονικής περιόδου, η ομάδα με το πλεονέκτημα της έδρας πήρε την πρόκριση στις 19.

Από τις πέντε σειρές που κρίθηκαν υπέρ της ομάδας με το μειονέκτημα έδρας, μόνο οι δύο ήταν best of five, στις δηλαδή τρεις νίκες. Το 2007 ο Ολυμπιακός απέκλεισε τον Άρη με 3-2 και το 2019 ο Παναθηναϊκός το Περιστέρι bwin με 3-0 νίκες.



Η διασταύρωση του «2-3», ανεξαρτήτως αν οι ομάδες είχαν αυτές τις θέσεις και στην κανονική περίοδο, έχει αναδείξει νικήτρια τις ομάδες με το πλεονέκτημα έδρας στις 23 από τις 29 σειρές ενώ οι νίκες είναι 66 για τις ομάδες με το πλεονέκτημα και 23 για τις ομάδες με το μειονέκτημα έδρας.

Στις 28 παρουσίες του στα ημιτελικά των πλέι οφ της Basket League, ο Παναθηναϊκός μέτρησε…

*26 κερδισμένες σειρές.



*2 χαμένες σειρές (το 1994 3-2 από τον ΠΑΟΚ, το 2002 2-0 από τον Ολυμπιακό).



*72 νίκες.



*20 ήττες.

Το Περιστέρι bwin από την πλευρά του, στις τέσσερις προηγούμενες παρουσίες του στα ημιτελικά, μέτρησε…

*Τέσσερις χαμένες σειρές.



*Μία νίκη (το 2003 επί του Παναθηναϊκού).



*Εννιά ήττες.

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



MILESTONE



* Δύο τάπες χωρίζουν τον Δημήτρη Αγραβάνη από τις 100. Είναι ένας αριθμός στον οποίο έφτασαν 46 παίκτες στην ιστορία της Basket League.



FACTS / RANKINGS / ΣΕΡΙ



* Ο Ματέους Πονίτκα είχε τουλάχιστον ένα εύστοχο δίποντο σε καθένα από τα 19 παιχνίδια που έκανε στην Basket League.



* Μετά το ζευγάρι αγώνων με την Καρδίτσα Βιολογικό Χωριό εντός και τον ΠΑΟΚ mateco εκτός έδρας στους οποίους είχε 0/8 τρίποντα, ο Πάρις Λι μέτρησε συνολικά 15/32 τρίποντα στα έξι παιχνίδια που ακολούθησαν.



* Από τις 26 κερδισμένες ημιτελικές σειρές για τον Παναθηναϊκό οι 14 ήταν με «σκούπα», είτε σε best of three, είτε σε best of five.



ΤΑ + ΚΑΙ ΤΑ –



+ Οι «πράσινοι» μέτρησαν συνολικά 85 ριμπάουντ στα δύο ματς των προημιτελικών (41 εντός και 44 εκτός έδρας) ενώ είχαν τον μεγαλύτερο μέσο όρο της κανονικής περιόδου (34,8).



- Ο Παναθηναϊκός έκανε 31 λάθη στα δύο ματς των προημιτελικών με τον Κολοσσό H Hotels ενώ στην κανονική περίοδο είχε 13,5 κατά μέσο όρο.



ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN



MILESTONE



* Το πρώτο ριμπάουντ του κορυφαίου ριμπάουντερ της κανονικής περιόδου Μίρο Μπίλαν, θα τον καταστήσει και τον 25ο στην ιστορία του Περιστερίου bwin που θα φτάσει τα 200 στην Basket League.



FACTS / RANKINGS / ΣΕΡΙ



* Ο Βασίλης Σπανούλης θα γίνει ο τρίτος προπονητής που θα κοουτσάρει το Περιστέρι bwin στα ημιτελικά των πλέι οφ μετά τον Ντράγκαν Σάκοτα (1997) και τον Αργύρη Πεδουλάκη (2001, 2003, 2019). Έχει ήδη γίνει ο έκτος προπονητής στην ιστορία των «κυανοκίτρινων» που πανηγύρισε νίκη στον πάγκο τους για τα πλέι οφ –με το 2-0 επί της ΑΕΚ- μετά τον Αργύρη Πεδουλάκη (18 νίκες), τον Κώστα Πολίτη (επτά νίκες), τον Ντράγκαν Σάκοτα (έξι νίκες), τον Σπύρο Φώσκολο (τρεις νίκες) και τον Σωτήρη Μανωλόπουλο (μία νίκη).



* Ο Λεωνίδας Κασελάκης είναι παρών στα ημιτελικά των πλέι οφ με τέταρτη διαφορετική ομάδα μετά τον ΠΑΟΚ mateco (2014), τον Προμηθέα (2019) και τον Παναθηναϊκό (2021, 2022).



* Ο Μάρκους Ντένμον είχε στα δύο ματς των προημιτελικών με την ΑΕΚ 55 πόντους, 21/25 βολές, 5/11 δίποντα, 8/17 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα και 15 κερδισμένα φάουλ.



ΤΑ + ΚΑΙ ΤΑ –



+ Το Περιστέρι bwin έκανε 27 λάθη σε 90 αγωνιστικά λεπτά των δύο προημιτελικών με την ΑΕΚ (0,3 ανά λεπτό). Έκανε 13,7 ανά αγώνα στην κανονική περίοδο.



- Οι «κυανοκίτρινοι» επιχείρησαν 62 τρίποντα (22/62) στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ. Είχαν 24,72 προσπάθειες ανά αγώνα στην κανονική περίοδο.