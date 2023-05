Συγκινημένος ο Σορτς: «Δεν περιγράφονται τα συναισθήματα, θα το θυμάμαι για όλη μου τη ζωή»

Aναλυτικά όσα δήλωσε:

«Όλη η δόξα πάει στον Κύριο, που μου επιτρέπει να παίζω. Είναι ευλογία. Για αυτό δουλεύουμε από την αρχή της σεζόν. Είμαι ευγνώμων για όλους στην ομάδα, τον κόσμο. Δεν περιγράφονται τα συναισθήματα. Ο κόουτς έθεσε τα στάνταρ, ήξερε τι ήθελε από εμάς και κερδίσαμε τον τίτλο.

Για αυτές τις στιγμές ζει κάθε παίκτης. Ο μαραθώνιος συνεχίζεται, σήμερα θα πανηγυρίσουμε. Χρόνια πολλά στη μητέρα μου και ευχές στους δικούς μου. Ηταν απίστευτη η ατμόσφαιρα, θα το θυμάμαι για όλη μου τη ζωή».

"These are the moments every basketball player lives for... I'm just grateful. This is something I'll remember for the rest of my life I promise you."