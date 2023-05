Εκτός Γκρίζλις ο Μοράντ για το νέο περιστατικό με το όπλο

Ο 23χρονος Αμερικανός άσος εμφανίστηκε ξανά να κρατάει ένα όπλο σε δεύτερο βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε παντού και υποχρέωσε τους Γκρίζλις σε μία ακόμα ανακοίνωση.

Aναφέρεται σε αυτήν: «Έχουμε αντιληφθεί την ύπαρξη του βίντεο που κυκλοφορεί στα social media με τον Τζα Μοράντ. Αποβάλλεται από κάθε δραστηριότητα της ομάδας, όσο εκκρεμεί η έρευνα της Λίγκας. Δεν θα κάνουμε κανένα άλλο σχόλιο στην παρούσα φάση».

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του NBA, Μάικ Μπας, σημειώνει: «Γνωρίζουμε την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορά τον Τζα Μοράντ και βρισκόμαστε στη διαδικασία συλλογής περισσότερων πληροφοριών».

