Ολυμπιακός: «Χρόνια πολλά σε μαμάδες, γιαγιάδες και προγιαγιάδες»

Οι μητέρες όλου του κόσμου είναι στο επίκεντρο της σημερινής ημέρας και η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε τις δικές της ευχές με ένα post στα social media.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός έγραψε: "Η αγάπη της μαμάς βοηθάει έναν απλό άνθρωπο να πετύχει το απίστευτο! Χαρούμενη μέρα της μητέρας σε όλες τις μαμάδες, γιαγιάδες, προγιαγιάδες, θετές μητέρες, ανάδοχες μητέρες και όσους έχασαν την μαμά τους".

✊🏽 Moms's love is the fuel that enables a normal human being to do the impossible!



❤️ Happy Mother’s Day to all moms, grannies, great grannies, step moms, foster moms, and those who lost their mom.

#HappyMothersDay #OlympiacosBC pic.twitter.com/NhY83TxeCQ