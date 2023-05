Απόλλων Π.: Βετούλας και τη νέα σεζόν

Ο Έλληνας τεχνικός ανανέωσε τη συνεργασία του με τους Πατρινούς και για τη σεζόν 2023-2024.

Στον πάγκο του Απόλλωνα Πάτρας θα συνεχίσει να βρίσκεται και τη νέα σεζόν ο Νίκος Βετούλας. Ο Έλληνας τεχνικός συμφώνησε σε όλα με τους Πατρινούς για την ανανέωση της συνεργασίας τους και ο ίδιος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τη διοίκηση της ομάδας γι αυτή την εξέλιξη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Νίκος Βετούλας είναι ένας από εμάς! Επίλεκτο μέλος της οικογένειας του Απόλλωνα και θα συνεχίσει και τη νέα περίοδο να μετέχει από την άκρη του πάγκου στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί, με τα γνωστά σε όλους αποτελέσματα. Η ομάδα μας βήμα-βήμα συνεχώς προοδεύει σε όλα τα επίπεδα και χαρίζει μοναδικές στιγμές στην Πάτρα, που τη χαίρεται, την αγαπά και τη στηρίζει με πάθος!

Νίκο συνέχισε να μας καθοδηγείς με τον δικό σου μοναδικό τρόπο. Συνέχισε να υπογράφεις με «χρυσάφι» τις σελίδες ιστορίας του Συλλόγου οδηγώντας κάθε φορά την αγαπημένη μας ομάδα στα όρια της.

ΤΟ WHO IS WHO

Ο Νίκος Βετούλας γεννήθηκε στην Πάτρα στις 6 Φεβρουαρίου του 1974 και ξεκίνησε το μπάσκετ στην Παναχαϊκή. Το 1994 εντάχθηκε στο δυναμικό του Απόλλωνα, στον οποίο παρέμεινε έως το 1999. Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε ΠΑΟΚ, Νήαρ Ηστ, Ιωνικό Ν.Φ., Άρη, Ούντινε, ΑΕΚ και Μούρθια. Ακόμη αγωνίστηκε στην Εθνικής Ελπίδων και την Εθνικής Ανδρών.

Στον Άρη το 2008 ξεκίνησε την ενασχόληση του με την προπονητική ως συνεργάτης του Αντρέα Ματσόν. Το 2010 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Απόλλωνα, στον οποίο παρέμεινε για 5,5 χρόνια και τον οδήγησε από τη Β’ Εθνική στη Basket League. Ακολούθως εργάστηκε σε Προμηθέα, Ρέθυμνο, Κολοσσό και Ιωνικό Νίκαιας.

Πριν τρία χρόνια, το καλοκαίρι του 2020 επέστρεψε στην οικογένεια του Απόλλωνα και την ίδια σεζόν (2020-2021) τον οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στην A2 Εθνική και στην άνοδο στη Basket League. Ακολούθως υπό τις οδηγίες του τα δύο επόμενα χρόνια η ομάδα έφτασε στην επίτευξη του βασικού της στόχου, ο οποίος που ήταν η παραμονή στην Κατηγορία των μεγάλων του Ελληνικού μπάσκετ.

«ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ»

«Ευχαριστώ τη διοίκηση και όλους όσοι μας στήριξαν ειδικά στις δύσκολες στιγμές που περάσαμε» δήλωσε ο Νίκος Βετούλας και πρόσθεσε: «Όλοι γνωρίζουμε το ειδικό βάρος και την ευθύνη όταν οδηγείς την ομάδα στην προσπάθεια της για εξέλιξη. Έχοντας δουλέψει συνολικά και επίμονα χρόνια στον Απόλλωνα όλοι μας στο τιμ και την ομάδα, έχουμε κατανοήσει πλήρως τι σημαίνει να τον εκπροσωπείς.

Συνεχίζουμε με την ίδια φιλοσοφία έχοντας όραμα και υψηλούς στόχους όπως αρμόζει στον Σύλλογο και όπως αρμόζει στην πόλη της Πάτρας».