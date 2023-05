NBA: Η ασίστ της χρονιάς δια χειρός Ντόντσιτς

Η σεζόν δεν ήταν αυτή που περίμενε και ονειρευόταν ο Λούκα Ντόντσιτς μιας και δεν κατάφερε να κάνει το βήμα παραπάνω με την ομάδα του. Όμως, η αλήθεια είναι πως πάρα πολλές φορές μέσα στη σεζόν τρέλανε κόσμο, τόσο με την έφεσή του στο σκοράρισμα, όσο και με την απίστευτη ευχέρειά του να βρίσκει τους συμπαίκτες του. Μάλιστα, η παρακάτω ασίστ είναι και η κορυφαία της σεζόν.

Δείτε τη, θυμηθείτε τη, απολαύστε τη….

Assist of the Year belongs to Luka Doncic 🥽 #NBAFanFavorites pic.twitter.com/s7dtzl5Kb5