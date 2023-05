Μπλακ: «Όνειρό μου ο τίτλος της Euroleague»

Ενθουσιασμένος δηλώνει ο Ταρίκ Μπλακ που θα δώσει το παρών για πρώτη φορά στην καριέρα του σε Final Four στην Euroleague, τονίζοντας πως ήταν ένα όνειρό του και πως φυσικά στόχος του Ολυμπιακού είναι η κατάκτηση του τίτλου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού στο επίσημο σάιτ της διοργανώτριας αρχής:

«Αισθάνομαι φανταστικά που θα πάω στο πρώτο μου Final Four. Το αξίζουμε, σίγουρα το κερδίσαμε' όλη τη χρονιά, οπότε είναι πολύ όμορφο να δρέπεις τους καρπούς της προσπάθειάς σου.

Αυτό το επίτευγμα μπαίνει πολύ ψηλά για εμένα. Είμαι τυχερός που έχω υπάρξει μέρος αρκετών ωραίων πραγμάτων, αλλά μέσα από αυτό θα έχω την ευκαιρία να φέρω στο σπίτι ένα πρωτάθλημα, οπότε μπαίνει πολύ ψηλά.

Σίγουρα ήταν ένα από τα όνειρά μου να βρεθώ σε Final Four. Είναι η τέταρτη χρονιά μου στην EuroLeague, οπότε, όντας σε αυτή τη λίγκα ήθελα να φτάσω στην τελική φάση. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.

Το επίπεδο του μπάσκετ στην EuroLeague είναι πολύ υψηλό, δεν είναι εύκολο. Ειδικά οι κανονισμοί για το πώς μπορείς να παίξεις. Όλοι παίζουν σκληρά και κάθε παιχνίδι μετράει τόσο πολύ. Νομίζω ότι πλέον η EuroLeague γίνεται πιο γνωστή, το πόσο καλή και ανταγωνιστική λίγκα είναι. Εύχομαι να συνεχιστεί αυτό γιατί αξίζει στην EuroLeague αυτή η τιμή.

Είναι γλυκό να είσαι μέρος μια ομάδας και να βοηθάς. Σε αυτό το σημείο της καριέρας μου ξέρω ότι πρέπει να εμψυχώνω την ομάδα και να βοηθάω τους πάντες να διατηρήσουν το κίνητρό τους και άλλες φορές να βγαίνω στο παρκέ και να αποδίδω με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Για μένα αυτή τη στιγμή σημασία έχει η νίκη του συνόλου. Έχω αφιερώσει πάρα πολλές ώρες να παίζω μπάσκετ και να βλέπω video και πλέον έχω την ευκαιρία να πάω σε ένα Final Four και να κερδίσω ένα πρωτάθλημα.

Δεν ξέρω τι να περιμένω από ένα Final Four γιατί δεν έχω βρεθεί ξανά εκεί. Νομίζω ότι είναι τρελό. Στο Κάουνας αγαπάνε πάρα πολύ το μπάσκετ και η πόλη δεν είναι πολύ μεγάλη, οπότε όλα θα περιστρέφονται γύρω από το Final Four. Ξέρω ότι θα ταξιδέψει και ο δικός μας κόσμος. Ξέρω την ιστορία των προηγούμενων συμμετοχών του Ολυμπιακού σε Final Four. Περιμένω ιδιαίτερα ανταγωνιστικό μπάσκετ. Οι τέσσερις καλύτερες ομάδες της EuroLeague τίθενται αντιμέτωπες για τον απώτερο σκοπό, οπότε περιμένω σπουδαίες μάχες. Περιμένω και όμορφη ατμόσφαιρα, που θα είναι αξέχαστη. Αυτές είναι οι αναμνήσεις που θέλεις να περάσεις στα παιδιά σου.

Είμαστε ένα ξεχωριστό γκρουπ, νομίζω ότι όλοι το έχουν αντιληφθεί. Αυτό που νομίζω ότι έχει λειτουργήσει πολύ καλά είναι ότι έχουμε πολλούς βετεράνους, που έχουν παίξει πολλά χρόνια και έχουν αυτή την εμπειρία. Όχι μόνο στην EuroLeague, αλλά έχουν παίξει μπάσκετ για πολλά χρόνια. Σεβόμαστε ο ένας τον άλλο. Όλοι θέλουμε να εκπληρώσουμε τον ρόλο μας για να βοηθήσουμε να έρθει η νίκη. Φυσικά αυτό το έχει εφαρμόσει ο κόουτς (Μπαρτζώκας). Το ήθελε αυτό. Πίεσε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό μας οδήγησε στο Final Four.

Το όνειρό μου είναι πάρουμε τον τίτλο. Φτάσαμε ως εδώ, δεν θα σταματήσουμε τώρα».