Ο νεαρός γκαρντ των Λέικερς βλέποντας τον χρόνο να λήγει δεν το σκέφτηκε, σηκώθηκε από το κέντρο του γηπέδου και εκτέλεσε, σημειώνοντας ένα απίστευτο τρίποντο.

Έτσι, ο Ριβς έδωσε προβάδισμα δέκα πόντων στους «Λιμνάνθρωπους» διαμορφώνοντας το 56-46 και όπως ήταν φυσικό έβαλε «φωτιά» στην Crypto Arena.

Δείτε παρακάτω το αδιανόητο buzzer beater του Ριβς:

AUSTIN REAVES FROM HALFCOURT AT THE BUZZER 😱



WHAT A SHOT. LAKERS LEAD ON ESPN. pic.twitter.com/8ES5Kfv3cO