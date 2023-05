Παρέλαση αστέρων στο Λέικερς-Ουόριορς (vid-pics)

Προεξέχοντος του πιο φανατικού φίλου των Λέικερς, Τζακ Νίκολσον, που έχει επιστρέψει στην αγαπημένη του θέση, αρκετοί είναι οι σταρ που δίνουν το παρών στην Crypto Arena.

Ανάμεσά τους και ο Λιούις Χάμιλτον, με τον κορυφαίο πιλότο της F1, να κάθεται παρέα με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ενώ το παρών δίνουν ακόμη ο Γούντι Χάρελσον και ο Άντι Γκαρσία μεταξύ άλλων.

Algumas das celebridades assistindo Lakers x Warriors no ginásio: - Woody Harrelson - Andy Garcia - Jack Harlow - Leonardo DiCaprio - Michael B. Jordan - Jack Nicholson pic.twitter.com/CyhPVGOj8a

Lewis Hamilton, Jeffrey Katzenberg, Leonardo Di Caprio and David Katzenberg at the #NBAPlayoffs pic.twitter.com/J1FHbjvOuK