Έγραψαν ιστορία οι Χιτ με την πρόκριση στους τελικούς της Ανατολής

Οι Χιτ έγιναν μόλις η 2η ομάδα στην ιστορία του NBA, που φτάνουν στους τελικούς περιφέρειας, έχοντας καταλάβει την 8η θέση στη regular season.

Το αξιοσημείωτο, μάλιστα είναι ότι η προηγούμενη ομάδα που είχε το ίδιο επίτευγμα ήταν οι αποψινοί αντίπαλοι τους, οι Νικς, που το 1999 ξεκινώντας από την 8η θέση έφτασαν μέχρι τους τελικούς των playoffs!

Η ομάδα από το Μαϊάμι ξεκίνησε την φετινή πορεία της από το play in tournament, καταλαμβάνοντας την 8η θέση και έκαναν την έκληξη μεγατόνων αποκλείοντας τους Μιλγουόκι Μπακς στον πρώτο γύρο των playoffs.

Επόμενο «θύμα» τους ήταν οι Νιου Γιορκ Νικς, με τους Χιτ πλέον να περιμένουν στους τελικούς της Ανατολής, τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στους Σέλτικς και τους Σίξερς.

THE HEAT KEEP THE FLAME ON 🔥



Miami becomes the second 8-seed to reach the Conference Finals since seeding began in 1984. pic.twitter.com/mGY7gPNbaz