Σε δημοπρασία το τζάκετ του Τζόρνταν με τη Dream Team από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Βαρκελώνη

Κατά την παραλαβή του μεταλλίου, ο διάσημος αθλητής κάλυψε το λογότυπο της Reebok που υπήρχε στο τζάκετ, από πίστη στην ανταγωνίστρια Nike, της οποίας ήταν το πρόσωπο σε ολόκληρη την καριέρα του. Άλλα «αστέρια» που επίσης συνδέονταν με τη Nike, όπως οι Μάτζικ Τζόνσον και Τσαρλς Μπάρκλεϊ, έκαναν το ίδιο.

«Ο Μάικλ Τζόρνταν ντυμένος με την αμερικανική σημαία και αυτό δεν συμβαίνει μόνο για πατριωτικούς λόγους» είπε ο σχολιαστής Μαρβ Άλμπερτ κατά τη διάρκεια της μετάδοσης της τελετής απονομής των μεταλλίων το 1992.

Σύμφωνα με τον οίκο Sotheby's, το τζάκετ δόθηκε ως δώρο στον Μπράιαν ΜακΙντιρ, πρώην υπεύθυνο για τις σχέσεις των μέσων ενημέρωσης του NBA. Ο Τζόρνταν φέρεται να του πέταξε το αντικείμενο και να είπε: «Σίγουρα δεν το θέλω». «Στον Μπράιαν. Ευχαριστώ για όλα» γράφει η χειρόγραφη αφιέρωση στην αριστερή πλευρά του ενδύματος.

Εκπρόσωπος του Sotheby's είπε στην "DailyMail" ότι το τζάκετ φέρει μαζί του τη θρυλική πτυχή της ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και την πίστη του Τζόρνταν στη Nike:

«Το να μπορείς να πουλήσεις αυτό το ρούχο ενός τόσο ιστορικού παγκόσμιου γεγονότος, το οποίο συχνά πιστώνεται με τον πολλαπλασιασμό της δημοτικότητας και της παγκόσμιας εμβέλειας του μπάσκετ, είναι σπάνιο και απαράμιλλο» είπε ο εκπρόσωπος στη βρετανική εφημερίδα.

Το τζάκετ του Τζόρνταν θα είναι επίσης διαθέσιμο για δημόσια προβολή στον οίκο Sotheby's στη Νέα Υόρκη από τις 24 Ιουνίου έως το κλείσιμο της δημοπρασίας στις 28 Ιουνίου.

