Τρομερός Λεμπρόν: Στο γήπεδο για προθέρμανση τέσσερις ώρες πριν το ματς με τους Ουόριορς! (vid)

Ο ηγέτης των Λέικερς εμφανίστηκε στην Crypto Arena, προκειμένου να κάνει σουτάκια, τέσσερις ώρες πριν το προγραμματισμένο τζάμπολ του καθοριστικού game 6 με τους Ουόριορς.

Οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν πάρει προβάδισμα στη σειρά με 3-2 και έχουν την ευκαιρία να «καθαρίσουν» την πρόκριση στον τελικό της δυτική περιφέρειας με νίκη στην έδρα τους.

Έτσι, ο Λεμπρόν Τζέιμς δείχνοντας απόλυτο επαγγελματισμό, βρέθηκε στο γήπεδο για σουτάκια φροντίζοντας να δώσει το παράδειγμα σε νεότερους συναθλητές του.

The Man In The Arena



early court work for @KingJames ahead of Game 6 on ESPN pic.twitter.com/pJF9XC9Y8M