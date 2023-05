Τέιτουμ: «Είμαι... ταπεινά, ένας από τους καλύτερους μπασκετμπολίστες στον κόσμο»

Ο ηγέτης των Σέλτικς πήρε «φωτιά» στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, σημειώνοντας τους 16 από τους 19 πόντους του, οδηγώντας τους «Κέλτες» στη νίκη με 95-86 και στην ισοφάριση της σειράς σε 3-3.

Έτσι, μετά το τέλος του αγώνα στο καθιερωμένο flash interview, φρόντισε να δείξει... ταπεινότητα, όπως χαρακτηριστικά είπε, σημειώνοντας ότι είναι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο.

«Είμαι... ταπεινά, ένας από τους καλύτερους μπασκετμπολίστες στον κόσμο», ανέφερε ο Τέιτουμ, μετά από ερώτηση που δέχθηκε για τα τρίποντα που σημείωσε στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

"I'm ... humbly, one of the best basketball players in the world."



Jayson Tatum after Game 6 win vs. Sixers pic.twitter.com/ANd13uB0MD