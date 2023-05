Η Μονακό «καθάρισε» την Μακάμπι Τελ Αβίβ έπειτα από μια μεγάλη «μάχη» στο Game 5 (97-86) και θα παίξει το... ματς της ιστορίας της στον πρώτο ημιτελικό του Final Four κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ιστορική βραδιά για τους Μονεγάσκους. Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς, που έκανε τεράστια επένδυση την τελευταία διετία, δικαιώθηκε και προκρίθηκε στο Final Four του Κάουνας, «λυγίζοντας» την Μακάμπι Τελ Αβίβ (3-2). Οι Γάλλοι είχαν το πλεονέκτημα έδρας, τερματίζοντας στην 4η θέση της regular season και στο... do or die παιχνίδι της σειράς επιβεβαίωσαν πως οι γηπεδούχοι είναι το φαβορί σε τέτοιους είδους παιχνίδια.

Έτσι, θα αγωνιστούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στο Final Four και θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό στον πρώτο ημιτελικό του Κάουνας. Η κανονική διάρκεια, φυσικά, δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο στα ματς του τίτλου, αλλά θα πρέπει να σημειώσουμε πως οι Μονεγάσκοι έχουν νικήσει δυο φορές την τρέχουσα σεζόν τους Πειραιώτες (76-81 στο ΣΕΦ και 64-60 στο Πριγκιπάτο).

Ο Μάικ Τζέιμς ήταν ασύλληπτος στο πρώτο ημίχρονο θέτοντας τον τόνο για την ομάδα του με 21 πόντους και 4 ασίστ μέχρι το 20', αλλά στην επανάληψη «σίγησε». Ωστόσο, το βάθος του ρόστερ της Μονακό είναι τέτοιο που ο Σάσα Ομπράντοβιτς είχε την ευχέρεια να «βγάλει» άλλους πρωταγωνιστές στην επιφάνεια. Ο Τζόρνταν Λόιντ ήταν κομβικός και έκανε τη διαφορά στην τελική ευθεία (21 πόντοι), ενώ διψήφιοι ήταν και οι σέντερ των γηπεδούχων, Τσίμα Μονέκε (10π., 4ρ.) και Ντόντα Χολ (10π., 6ρ.). Καλή δουλειά σε κρίσιμα σημεία του Game 5 και από τον Έλι Οκόμπο (9π., 4ρ., 6ασ., 2κλ.), παρά την αστοχία του (3/11 εντός πεδιάς).

Στην αντίπερα όχθη, η ομάδα του Όντεντ Κάτας σούταρε με ποσοστά κοντά στο 50% πίσω από τη γραμμή του τριπόντου, αλλά δεν ήταν συνεπής αμυντικά και το «πλήρωσε». Ως εκ τούτου, η συγκλονιστική εμφάνιση του Ουέιντ Μπόλντγουιν (27 πόντοι με 10/13 σουτ, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ) πήγε... στράφι για την «ομάδα του λαού».

Τζέιμς vs Μπόλντγουιν και... ασύλληπτα ποσοστά των Ισραηλινών

Ο ρυθμός ήταν εντυπωσιακός στο ξεκίνημα του Game 5 στο Πριγκιπάτο (17-20 στο 5'), με τον Μάικ Τζέιμς να είναι ορεξάτος (7 πόντοι, 2 ασίστ) και τους Ισραηλινούς να «απαντούν» με 7/7 εντός πεδιάς και τον «καυτό» Ουέιντ Μπόλντγουιν (10π. με 4/4 προσπάθειες). Στην «μονομαχία» των δύο Αμερικανών γκαρντ ο Τζέιμς πήρε το 2ο φάουλ του Μπόλντγουιν και ο Όντεντ Κάτας αναγκάστηκε να «προφυλάξει» τον παίκτη του (22-24 στο 8'). Το υψηλό τέμπο παρέμεινε, ο Τζέιμς έμοιαζε με... θηρίο (11 πόντοι, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο), αλλά η «ομάδα του λαού» έχοντας φανταστικά ποσοστά (7/8 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 7/8 βολές) έμεινε μπροστά (26-33 στο 10'). Το άσχημο νέο για τον Σάσα Ομπράντοβιτς, πέραν της μη αποδοτικής άμυνας των παικτών του, ήταν τα 3 γρήγορα φάουλ που χρεώθηκε ο σέντερ του, Ντόντα Χολ.

Τζέιμς - όνειρο και ανατροπή σκηνικού

Ο... on fire Τζέιμς ήταν εκείνος που έθεσε τον τόνο για την επιβλητική αντεπίθεση των Μονεγάσκων. Ο Αμερικανός γκαρντ σκόραρε κατά βούληση, έφτασε τους 19 πόντους (με 6/7 σουτ και 5/6 βολές) στο 15' και οι Μονεγάσκοι πήγαν στο +8, «τρέχοντας» ένα σερί 15-0 (41-33). Η Μακάμπι δέχτηκε ένα ηχηρό... χαστούκι, αλλά «απάντησε» άμεσα. Οι Μπράουν, Μπόλντγουιν και Κόλσον έδωσαν επιθετικές λύσεις και οι φιλοξενούμενοι ανέκτησαν τα ηνία (45-47 στο 18'). Ωστόσο, οι Γάλλοι δεν άφησαν το πόδι από το «γκάζι» και ολοκλήρωσαν το πρώτο ημίχρονο στο +4 (53-49 στο 20'). Ο Τζέιμς με 21π. και 5ασ. έκανε τη διαφορά, ενώ στην αντίπερα όχθη ο Μπόλντγουιν είχε 15π. και οι παίκτες του Κάτας συνολικά 8/12 τρίποντα.

Οριακό παιχνίδι με ένταση και νέους πρωταγωνιστές

Το κρίσιμο παιχνίδι στο Μονακό παρέμεινε... οριακό, με τους Ισραηλινούς να βρίσκουν διαδοχικά τρίποντα (61-61 στο 25'). Το προβάδισμα άλλαζε χέρια, κανείς δεν μπορούσε να πάρει «αέρα» και το ματς εξελισσόταν σε «σκυλομαχία», όπως έχει συμβεί ουκ ολίγες φορές στα φετινά πλέι οφ (68-66 στο 28'). Ο Τζόρνταν Λόιντ βγήκε μπροστά για τους γηπεδούχους φτάνοντας τους 13 πόντους, σε ένα δεκάλεπτο που ο Τζέιμς «σίγησε» πίσω από τα 6,75μ., ο Κάτας είχε μεγαλύτερο πλουραλισμό με πέντε διψήφιους (21π. ο Μπόλντγουιν) και στο 30' το ταμπλό «έγραφε» 72-70.

Ένα «ξέσπασμα» του Λόιντ έβαλε τη... στάμπα στο εισιτήριο της Μονακό για το Κάουνας

Ο ρυθμός δεν γινόταν να συνεχίσει στα ίδια επίπεδα και η νευρικότητα έκανε την εμφάνισή της, με το τέμπο να πέφτει λίγο πριν από την τελική ευθεία. Σε ενα κομβικό σημείο της βραδιάς, τρία "stops" στην άμυνα της ομάδας από το Τελ Αβίβ άλλαξαν το μομέντουμ (74-77 στο 34'), με τον Τζέιμς να τραυματίζεται σε μια ανύποπτη φάση και να πηγαίνει στον πάγκο. Η Μονακό είχε το «καθαρό μυαλό» να βρει σκορ με «κοψίματα» και καρφώματα των ψηλών της και στη συνέχεια ο Λόιντ ανέλαβε δράση. Ο Αμερικανός πήρε το 4ο φάουλ του Μπόνζι Κόλσον, το οποίο ήταν και αντιαθλητικό και με 2/3 βολές και ένα τρίποντο στη συνέχεια άλλαξε την εικόνα του παιχνιδιού (83-79). Σαν να μην έφτανε αυτό, η γαλλική ομάδα «έβγαλε» την άμυνα και ο λόιντ έβαλε άλλες τρεις βολές για το 86-79 στο 37' (σερί 8-0 δια χειρός Λόιντ), με τον Τζέιμς να επιστρέφει.

Ο Άλεξ Πόιθρες και ο Ντόντα Χολ... αντάλλαξαν καλάθια (88-81 στο 37'), με τον σέντερ της Μακάμπι να βάζει 1/2β. (88-82) και τον Τσίμα Μονέκε να «απαντά» με 2/2β. (90-82 στο 38'). Ένα τρίποντο του Μπόλντγουιν έδωσε ελπίδες στους Ισραηλινούς (90-85), αλλά το μεγάλο καλάθι του Έλι Οκόμπο πανηγυρίστηκε έξαλλα, καθώς έφερε τους Γάλλους «μια ανάσα» από το Κάουνας (92-85 με 102'' για το τέλος). Ο Τζον Μπράουν «έκοψε» τον Λορένζο Μπράουν, ο Οκόμπο έβαλε 2/2β. με 71'' για το φινάλε (94-85) και κάπου εκεί οι γηπεδούχοι εξασφάλισαν την πρώτη τους συμμετοχή σε Final Four (97-86 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 26-33, 53-49, 72-70, 97-86.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.