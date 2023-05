Ευρωλίγκα: Τα καλύτερα του «πράσινου» Λάνγκφορντ (vid)

Ο 39χρονος σήμερα και άλλοτε γκαρντ μεταξύ άλλων του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, έχοντας παίξει σε γήπεδα σχεδόν… όλου του κόσμου.

Αγωνίστηκε και στην Ευρωλίγκα κατά σειρά με τις Κίμκι, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Αρμάνι Μιλάνο, Ούνικς Καζάν και Παναθηναϊκό, με τη διοργανώτρια αρχή να θυμάται μερικές από τις στιγμές του.

Δείτε τον σπουδαίο Αμερικανό σκόρερ σε δράση με τα πράσινα του Παναθηναϊκού και της Ούνικς Καζάν, αλλά και με την Αρμάνι Μιλάνο:

EuroLeague great Keith Langford has recently announced his retirement from professional basketball



A stellar career capped off with two EuroLeague Top Scorer Trophies 🏆



Take a look back at some of Langford´s BEST highlights throughout his EuroLeague career 👇 pic.twitter.com/rbyHaUc6Kg