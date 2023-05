Το... ποδοσφαιρικό μήνυμα του Μπαρτζώκα: «Ο Ολυμπιακός δεν κάθεται να χάσει, ενθουσιάστηκα που παίξαμε για να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού με την πρόκριση στο Final Four, τόνισε πως δεν αμφέβαλε για την ποιότητα της ομάδας του και έστειλε ένα... ποδοσφαιρικό μήνυμα με αφορμή την νίκη των Πειραιωτών επί του Παναθηναϊκού, που έκρινε τον πρωταθλητή Ελλάδας.

Αναλυτικά όσα είπε στην "NOVA":

Για τη σεζόν του Ολυμπιακού: «Η σεζόν ήταν φανταστική. Το να ευλογώ τα γένια μας δεν είναι ωραίο. Τερματίσαμε 1οι στη πιο δύσκολη Euroleague, κάναμε ρεκόρ νικών για την ομάδα μας, ρεκόρ εκτός έδρας νικών. Πρώτη φορά ελληνική ομάδα βγήκε 1η στη regular season, πήγαμε στο Final Four. Όλοι όσοι είναι στην ομάδα πέτυχαν κάτι αξιοσημείωτο».

Για τις ασίστ και το μπάσκετ της ομάδας του: «Είμαι χαρούμενος. Όταν σχεδιάζεις μια ομάδα χρειάζεσαι χρόνο. Παίρνεις τα "υλικά", τους ανθρώπους με τους οποίους πιστεύεις πως μπορείς να παίξεις το μπάσκετ που φαντάζεσαι. Προφανώς πρέπει να είναι νικηφόρο. Εγώ θεωρώ πως με τον τρόπο που παίζουμε μπορούμε να αποδίδουμε. Χάρηκα την ομάδα πολλές φορές με τον τρόπο που παίξαμε. Είχαμε και μαχητικό πνεύμα. Ήταν σπάνιες οι φορές που δεν παλέψαμε μέχρι τέλους».

Για το Final Four: «Είχα πει και πέρυσι ότι είχαμε πολλούς "πρωτοεμφανιζόμενους" σε ένα τέτοιο γεγονός. Είναι μια τελείως διαφορετική διαδικασία. Όλα αυτά είναι μια ομαδική διαδικασία, αλλά και πάρα πολύ ατομική. Πρέπει να προετοιμαστεί ο καθένας, να μην επηρεάζεται από φάση σε φάση. Κάθε λάθος που κάνεις το πληρώνεις, ο αντίπαλος έχει μεγάλη αξία. Το Final Four πρέπει να το έχεις ξαναζήσει για να ξέρεις πως δεν πρέπει να υπερβάλεις. Οι περισσότεροι νομίζουν πως χρειάζονται ηρωισμοί. Χρειάζεται να παίξεις με τον ίδιο τρόπο που έπαιζες όλη τη χρονιά».

Για το αν το μπάσκετ του είναι... αντι-ηρωικό: «Είναι και ηρωικό. Υπάρχουν παίκτες που θυσιάζουν τη στατιστική ή και την υγεία τους, όπως όταν κάποιος βουτάει 15 φορές κάτω ή χτυπιέται στα ριμπάουντ. Έχει ένα ηρωισμό αυτό το πράγμα. Οι ήρωες είναι αγαπητοί στον κόσμο».

Για το αν ο ίδιος είναι πιο... killer πλέον: «Δεν είμαι killer, σε καμία περίπτωση. Όμως, είχα την ευτυχία να πάρουμε το Final Four 10 χρόνια πριν. Στις ομάδες που είχαμε είχαμε πάει σε Final Four και με τον Ολυμπιακό και με την Λοκομοτίβ, πήγαμε σε 10 σειρές πλέι οφ. Έχω μεγαλύτερη εμπειρία. Αλλά, είναι και θέμα της κουλτούρας της ομάδας. Δεν είναι τυχαίο πως με ένα μπάτζετ χαμηλότερο από 7-8 ομάδες ο Ολυμπιακός πάει ξανά στο Final Four. Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι διεκδικητής. Αυτό είναι το σημαντικό».

Για το αν υπήρξε αμφιβολία στη σειρά των πλέι οφ: «Κάθε ήττα δημιουργεί αμφιβολίες και κάθε νίκη αυξάνει την εμπιστοσύνη. Δημιουργείται αμφιβολία στις ήττες. Αυτοί οι παίκτες που έχουμε φέρει αυτό το μπάσκετ συνήθισαν να παίζουν. Πιστεύω πως είναι ένα παζλ που μπορεί να αποτυπώσει μια καλή εικόνα. Προσωπικά δεν αμφέβαλα καθόλου. Δεν περίμενα μια εύκολη σειρά.

Αν με ρωτάτε αν μετάνιωσα γιατί δεν χάσαμε στο τελευταίο ματς, για να αποκλειστεί η Φενέρ και εμείς να παίξουμε με τη Ζαλγκίρις ή την Μπασκόνια, δεν το μετάνιωσα. Ήξερα ότι η σειρά θα ήταν δύσκολη. Είχαμε απέναντί μας μιαα ομάδα με εμπειρία, με μεγαλύτερο μπάτζετ, που πρόσθεσε τον Ντόρσεϊ, με καλό και έμπειρο προπονητή. Αλλά, ο Ολυμπιακός δεν πρέπει ποτέ να κάθεται να χάνει. Χθες είδα το ποδόσφαιρο. Ακόμα και αν η ομάδα μας δεν πήγαινε για το πρωτάθλημα, εγώ ενθουσιάστηκα που έπαιξε για να κερδίσει».