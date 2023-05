Υπόκλιση ΛεΜπρόν σε Ντέιβις

Οι Λέικερς μοιάζουν να είναι στην καλύτερη στιγμή τους στη σεζόν και αυτό… βγαίνει προς τα έξω. Χαρακτηριστικές άλλωστε οι δηλώσεις του ΛεΜπρόν Τζέιμς για την απόδοση του Άντονι Ντέιβις στο Game 4.

«Αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος αμυντικός της λίγκας. Και νομίζω ότι όλοι στη Λίγκα το γνωρίζουν αυτό πάρα πολύ καλά. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες που να προστατεύουν το καλάθι όπως το κάνει ο Ντέιβις» είπε ο ηγέτης των Λέικερς και πρόσθεσε «Δεν υπάρχουν πολλοί παίκτης που να μπορούν να αλλάξουν μαρκάρισμα και να παίξουν τέτοια άμυνα σε γκαρντ, όπως το έκανε στον Κάρι ο οποίος είναι φοβερός παίκτης. Εμπιστευόμαστε τον Ντέιβις να παίξει άμυνα στον οποιονδήποτε και ο ίδιος έχει αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει κόντρα σε όλους τους παίκτες του πρωταθλήματος».

Anthony Davis World Class defense on Stephen Curry in the Clutch! pic.twitter.com/Vmaj8SiTxg