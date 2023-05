Το ευχαριστώ του Αντετοκούνμπο στον Μπουντενχόλζερ (pic)

Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ αποτελεί παρελθόν από τους Μιλγουόκι Μπακς μετά από πέντε χρόνια και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τον ευχαρίστησε για όσα εκπλητικά πράγματα κατάφεραν μαζί.

Σε αυτά συγκαταλέγεται το πρωτάθλημα του NBA που κατέκτησαν τα «ελάφια» το 2021, μετά από 50 χρόνια.

«Σε ευχαριστώ για πέντε γεμάτα ουσία χρόνια, κόουτς. Πετύχαμε κάτι απίστευτο και θα είμαι για πάντα ευγνώμων», έγραψε ο Giannis στον λογαριασμό του στο twitter.

Thank you for five meaningful years Coach. We accomplished something unbelievable and I’m forever grateful. 🙏🏾💪🏾 pic.twitter.com/uRPRtl7NJv