Ο Γιόκιτς έσπρωξε τον ιδιοκτήτη των Σανς! (vids)

Όλα ξεκίνησαν από την διεκδίκηση μιας μπάλας, με τον Οκόγκι στην προσπάθεια του να την κρατήσει στο παρκέ να πέφτει στο σημείο που κάθονταν ο ιδιοκτήτης των Φοίνιξ Σανς.

Ο Γιόκιτς πήγε να πάρει την μπάλα για να συνεχιστεί το ματς, με τον Σέρβο σέντερ να σπρώχνει τον Ματ Ίσμπια επειδή δεν του έδωσε άμεσα την μπάλα με αποτέλεσμα να υπάρξει αναταραχή.

Οι διαιτητές της αναμέτρησης, εξέτασαν την φάση στο video και χρέωσαν με τεχνική ποινή τον Γιόκιτς, που έδειξε αδικαιολόγητα νεύρα.

Mat Ishbia with one of the greatest flops you’ll see after Jokic shoved him. Legend. pic.twitter.com/rhOxNt0mAJ