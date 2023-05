Εκπληκτικός Χάρντεν: Κράτησε την υπόσχεσή του σε επιζώντα από το μακελειό στο Μίσιγκαν Στέιτ

Ο έμπειρος γκαρντ των Σίξερς, είχε υποσχεθεί σε επιζώντας από το μακελειό στο Μίσιγκαν Στέιτ ότι θα τον καλέσει να παρακολουθήσει μια αναμέτρησή του και μετέτρεψε την υπόσχεσή του σε πράξη.

Έτσι, ο Τζον Χάο μαζί με την οικογένειά του βρέθηκε στην Wells Fargo Arena, για να παρακολουθήσει τις προσπάθειες του Χάρντεν στο game 4 των Σίξερς με τους Σέλτικς.

Ο Χάο υπέστη σοβαρά τραύματα που τον παρέλυσαν από το στήθος και κάτω μετά από πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη του Μίσιγκαν Στέιτ στις 13 Φεβρουαρίου που είχε ως απολογισμό τρεις νεκρούς καιάλλους τέσσερις τραυματίες.

Harden kept his promise and paid for Michigan State shooting survivor John Hao to attend Game 4 👏 pic.twitter.com/rSvSrLRiZs