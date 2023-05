Ο «Βασιλιάς» έκανε απίθανο chasedown για να ανακόψει επιθετική ενέργεια των Ουόριορς, με τον ηγέτη των Λέικερς από την ταχύτητα που ανέπτυξε να φτάνει σχεδόν μέχρι το πρώτο διάζωμα της κερκίδας!

Απίστευτη ενέργεια από τον 38χρονο Λεμπρόν, που είναι αποφασισμένος στα φετινά playoffs να οδηγήσει τους «Λιμνάνθρωπους» στον τελικό!

LeBron showing HUSTLE to get back for the deflection 😤



Lakers lead Game 3 in Q3.



📺: Live on ABC pic.twitter.com/UQdjWGP3Sm