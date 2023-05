Ολυμπιακός για το Game 5: «Φοράμε κόκκινα και τα δίνουμε όλα για το Final Four» (pic)

Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε το κοινό του για τα εισιτήρια του Game 5 με τη Φενέρμπαχτσε και ζήτησε την... προσπάθεια όλων με στόχο την πρόκριση στο Final Four.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες ανέφεραν στο Twitter:

«Πάμε να το ξαναζήσουμε! Την Τρίτη (09/05) φοράμε κόκκινα, «γεμίζουμε» ασφυκτικά το ΣΕΦ και μαζί τα δίνουμε ΟΛΑ για την πρόκριση στο Final Four! This is Piraeus!».

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τα εισιτήρια:

H Κ.Α.Ε ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει ότι, για τον 5ο αγώνα PLAY OFFS της EUROLEAGUE με την FENERBAHCEBEKOISTANBUL της ΤΡΙΤΗΣ 09/05/2023 (με ώρα έναρξης 21:30), η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνει ως εξής:

Μέσω του INTERNET από το www.olympiacosbc.gr ΚΑΙ από το ticketmaster.gr από το Σάββατο 06/05/2023 στις 18:00 .

Μέσω του τηλεφωνικού κέντρου στο τηλέφωνο 211 1996007 από το Σάββατο 06/05/2023 στις 18:00 - 21:00 και την Κυριακή 07/05/2023 και ώρες 10:00 – 21:00.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι οι ακόλουθες: 20€, 25€, 30€, 35€, 60€, 100€ και 250€.

Η κάρτα φιλάθλου του ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ για τον συγκεκριμένο αγώνα είναι υποχρεωτική

Η Κ.Α.Ε ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ υπενθυμίζει στους φιλάθλους ότι για να προμηθευτούν εισιτήριο για τους αγώνες της ομάδας μας θα πρέπει να έχουν την «κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού» την οποία ο φίλαθλος θα προμηθεύεται καταβάλλοντας 10€ ετησίως, ποσό που θα πηγαίνει εξ ολοκλήρου στο ταμείο του Ερασιτέχνη, ώστε να συνεχίσουν οι ομάδες μας να πρωταγωνιστούν σε όλα τα αθλήματα.

Οι φίλαθλοι θα μπορούν να προμηθεύονται την «κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού» από το γραφείο του τμήματος μελών/φιλάθλων του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού που βρίσκεται στο στάδιο Γ. Καραϊσκάκης (κάτω από θύρα 19 – Εμπορική Στοά).

Επίσης θα μπορούν να προμηθεύονται την «κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού» και από το Internet(www.olympiacossfp.gr)

Για πληροφορίες σχετικά με την «κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού» μπορείτε να καλείτε στον Ερασιτέχνη Ο.Σ.Φ.Π. στο 211-1007060.

Για τα εισιτήρια των VIP, μπορείτε να απευθύνεστε και στα γραφεία της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στο τηλέφωνο 210 45 27 600.

Συνιστάται η χρήση μάσκας.

Προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός κατά την είσοδο των φιλάθλων στις εξέδρες, οι θύρες θα ανοίξουν δύο (2) ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα.

Προτρέπουμε τους φιλάθλους να έχουν προσέλθει στο γήπεδο όσο το δυνατό νωρίτερα, καθώς η διαδικασία ελέγχου στις θύρες είναι χρονοβόρα.

Επίσης, προτρέπουμε να χρησιμοποιούνται ανέπαφες κάρτες για τις χρηματικές συναλλαγές.

Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι, για την προστασία τους, να προμηθεύονται εισιτήρια μόνο μέσω των επίσημων καναλιών πώλησης της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και ουδεμία ευθύνη φέρνει για αγορές από μη επίσημα κανάλια πώλησης.

Με βάση τον νέο Αθλητικό Νόμο π/ου ήδη είναι σε ισχύ, η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φίλαθλους, ότι, για την αγορά κάθε εισιτηρίου με οποιαδήποτε τρόπο (internet, εκδοτήρια, τηλ. κέντρο κλπ.) είναι απαραίτητα τα εξής στοιχεία: το ονοματεπώνυμο του κατόχου, ο αριθμός ΑΜΚΑ, καθώς και το κινητό τηλέφωνο ή το email του. Χωρίς την προσκόμιση των παραπάνω στοιχείων δεν θα υπάρχει δυνατότητα για την αγορά εισιτηρίου.

Είσοδος παιδιών-Προσοχή!

Σας υπενθυμίζουμε ότι μόνο τα παιδιά μέχρι 5 ετών έχουν δικαίωμα εισόδου χωρίς εισιτήριο (χωρίς εξασφαλισμένη θέση) στους αγώνες του Ολυμπιακού. Για την είσοδο των παιδιών άνω των 5 ετών, απαιτείται η έκδοση εισιτηρίου ή η κατοχή εισιτηρίου διαρκείας στο όνομα του παιδιού. Επίσης, είναι απαραίτητο ο συνοδός του παιδιού να έχει μαζί του επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την ημερομηνία γέννησης του/των παιδιού/ων που συνοδεύει. Σε περίπτωση που δεν θα ακολουθούνται οι παραπάνω οδηγίες, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΕΑ

Για τον αγώνα με την FENERBAHCE BEKO ISTANBUL παρακαλούμε επικοινωνήστε μέχρι την Δευτέρα 08/05/2023 και ώρα 18:00 στο email [email protected] ή στα τηλέφωνα 2104527600/2104527474 για την κράτηση θέσης ΑΜΕΑ και για τα αναπηρικά καροτσάκια και αμαξίδια, όπου θα δίνονται οι πληροφορίες και για τη διαδικασία εισόδου.

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

PARKING

Δικαίωμα εισόδου στα PARKING του ΣΕΦ έχουν ΜΟΝΟ οι κάτοχοι διαρκείας VIP, COURT SEATS, BASELINE, EXECUTIVE A και EXECUTIVE B, δηλαδή οι φίλαθλοι που τους έχει δοθεί ήδη δωρεάν η αντίστοιχη κάρτα PARKING A ή PARKING B.