Πάντερ: «Τίποτα δεν έχει τελειώσει»

Αμέσως μετά το τέλος του Game 4 ΣΤΗ Star Arena, όπου η Ρεάλ είχε μετατρέψει το 0-2 σε 2-2, το κλίμα στις τάξεις των παικτών των γηπεδούχων ήταν… βαρύ. Εκεί όμως ανέλαβε δράση ο τιμωρημένος Κέβιν Πάντερ ο οποίος, όπως φαίνεται και από το βίντεο, φρόντισε να «φτιάξει» τους συμπαίκτες του, τους βοήθησε να σηκώσουν… κεφάλι και μεταξύ κάτι… γαλλικών και αγγλικών τους ξεκαθάρισε πως τίποτα δεν έχει τελειώσει.

Kevin Punter lets Partizan know that the #EuroLeague playoffs are NOT over 🗣️✊pic.twitter.com/QlYFliuRVd