Παναθηναϊκός: «Μια μέρα σαν κι αυτή, κατακτήσαμε την Μπολόνια» (vid)

Τοποθεσία: Μπολόνια, Ιταλία. Η ημερομηνία έγραφε 5 Μαΐου του 2002. Μία από τις έξι σημαντικότερες ημερομηνίες του μπασκετικού Παναθηναϊκού.

Μια μέρα σαν κι αυτή, ο Παναθηναϊκός κατακτούσε την Ευρωλίγκα για τρίτη φορά στην ιστορία του και ετοιμαζόταν να σχεδιάσει ξανά τη φανέλα του μιας και το τρίτο αστέρι πάνω από το έμβλημα, ετοιμαζόταν προς... ραφή.

Στην ΚΑΕ δεν ξέχασαν την ημέρα αυτή, και ανάρτησαν ένα μικρό βίντεο με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να σηκώνουν το τρόπαιο, μέσα στην έδρα της Κίντερ με τον τίτλο: «Μια μέρα σαν κι αυτή, κατακτήσαμε την Μπολόνια».

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

On this day, we conquered Bologna 🌟☘️



Bologna, 05/05/2002#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/BLrSLwjATl