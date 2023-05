Ποιοι θα κάνουν παρέα στην Μπαρτσελόνα; (poll)

Ένα εισιτήριο τσεκαρισμένο, δύο που θα βρουν σφραγίδα στις 10 Μαΐου και το ζευγάρι Ολυμπιακού-Φενερμπαχτσέ. Ποιοι θα είναι στο Κάουνας;

Η Μπαρτσελόνα έκανε τη δουλειά και κάθεται άνετη και περιμένει… Μέχρι τώρα, σκεφτόταν, κάποιος θα είχε καταφέρει να προστεθεί στην παρέα της για το Κάουνας. Η Παρτιζάν, η οποία έμοιαζε πιο πιθανή και πιο κοντά στο φάιναλ φορ, δεν τα κατάφερε. Είδε τη Ρεάλ να παίρνει δύο νίκες μέσα στο Βελιγράδι και να φτάνει στο 2-2 ̇ οι διαφορές τους θα λυθούν σε πέμπτο ματς. Μετά ήταν η Μακάμπι. Ξεκίνησε με break και έμοιαζε σε καλύτερη κατάσταση από τη Μονακό. Αλλά… Αλλά δε γίνεται να υποτιμάς το ταλέντο που έχουν δεινοί σκόρερ και από το 0-1 βρεθήκαμε στο 2-1, για να έρθει το χθεσινό εκκωφαντικό 104-69 να στείλει το ματς σε πέμπτο ματς. Στις 10 Μαΐου, δεν υπάρχει άλλη καθυστέρηση και άλλη αναμονή – θα βγουν οι δύο ακόμα ομάδες για το φάιναλ φορ.

Θα είναι, όμως, και οι τελικές; Στο poll, αν και είναι σε πιο αρχικό στάδιο ακόμα το ζευγάρι, προστίθεται και εκείνο που μας «καίει» περισσότερο. Ο Ολυμπιακός. Η Φενερμπαχτσέ έκανε το break στο ΣΕΦ κι έμοιαζε στην Κωνσταντινούπολη να βάζει τα θεμέλια για την πρόκριση. Ποτέ δεν ξέρεις στον αθλητισμό, ωστόσο με το 2-1 υπέρ της και ένα match ball μακριά από το φάιναλ φορ, δύσκολα θα μπορούσαν οι ερυθρόλευκοι να βρουν αντίδραση. Σημασία έχει ότι δεν χρειάστηκαν! Ο Κώστας Σλούκας με το περίφημο «καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα», ισοφάρισε τα break και ο Ολυμπιακός είναι εκείνος που έχει απόψε την ευκαιρία να πάρει την πρόκριση στο φάιναλ φορ του Κάουνας.

Ο Ολυμπιακός κρατάει την πρόκριση κι εσείς κρατάτε την ψήφο. Με μια υποσημείωση που έχει ενδιαφέρον στατιστικά: Στις 13 σεζόν που έχουν παιχτεί (σ.σ. το 2020 δεν έγιναν τα ματς) προημιτελικά με best of five σύστημα, μόλις μία σεζόν έχουν φτάσει τρία από τα τέσσερα ζευγάρια σε πέμπτο ματς. Καμία φορά δεν έχουν φτάσει και τα τέσσερα ζευγάρια, ενώ δύο από τα τέσσερα, δηλαδή στην κατάσταση που είμαστε τώρα, έχουν φτάσει τρεις φορές. Εσείς τι προβλέπετε, λοιπόν, για το φάιναλ φορ;

