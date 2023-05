Κιθ Λάνγκφορντ: «Αποχωρώ από το μπάσκετ, έκλεισε ο κύκλος μου»

Φινάλε σε μια λαμπρή καριέρα αποφάσισε να βάλει ο Κιθ Λάνγκφορντ. Ο 39χρονος Αμερικανός γκαρντ ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί, μετά τη συμμετοχή του στο τουρνουά ΤBT με την ομάδα του Κάνσας, Mass Street.

Ο Λάνγκφορντ ανακοίνωσε την απόφασή του στο twitter, αποκαλύπτοντας τη δύσκολη περίοδο που πέρασε το τελευταίο διάστημα με τον τραυματισμό του. Ο πρώην άσος της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού τόνισε πως έδωσε τα πάντα για το μπάσκετ, αλλά ήρθε η ώρα να αποδεχτεί πως έφτασε το τέλος για την καριέρα του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κιθ Λάνγκφορντ:

«Τον Μάιο του 2022 έκανα επέμβαση στον αχίλλειο για μία τενοντίτιδα που με ταλαιπωρούσε και τους προηγούμενους 10 μήνες προσπάθησα να κάνω την αποκατάστασή μου. Ήταν μία εξαιρετικά απαιτητική περίοδος, με κατέβαλλε η άρνηση, ο θυμός, η κατάθλιψη και η διαπραγμάτευση.

Μετά από 17 χρόνια στο μπάσκετ και 38 χρόνια ζωή, αρνήθηκα με εγωιστικό τρόπο το τελευταίο στάδιο της θλίψης που ήξερα ότι ήταν μπροστά μου. Την αποδοχή. Αποδέχομαι με ταπεινότητα την πρόσκληση να συμμετάσχω στο τουρνουά TBT με την ομάδα Mass Street.

Ανακοινώνω την αποχώρησή μου από το μπάσκετ με τον κύκλο να κλείνει για να παίξω άλλη μία φορά με το Κάνσας. Έχω δώσει τα πάντα σε αυτό το άθλημα, έξι επεμβάσεις στο γόνατο, σπασμένο πόδι και μύτη...».

May of 2022 I had surgery for an Achilles tendinopathy that for the previous 10 months, I tried to conservatively rehabilitate.



In what turned out to be an extremely trying time period, I was consumed by denial, anger, depression and bargaining.