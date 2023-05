Τέλος από τους Μπακς ο Μάικ Μπουντενχόλζερ!

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Μιλγουόκι Μπακς, μετά την αποτυχία στα φετινά playoffs, πήραν την απόφαση να λύσουν την συνεργασία τους με τον έμπειρο προπονητή.

Οι δύο πλευρές είχαν συζήτηση και κατέληξαν στην από κοινού λύση της συνεργασίας τους, με την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται πλέον σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή.

Ακόμη δεν έχουν διαρρεύσει ονόματα υποψήφιων αντικαταστατών του Μάικ Μπουντενχόλζερ, ωστόσο είναι δεδομένο ότι στη λίστα των «Ελαφιών» θα βρεθεί ο πρώην -πλέον- προπονητής των Ράπτορς, Νικ Νερς.

BREAKING: The Milwaukee Bucks dismissed coach Mike Budenholzer, sources tell ESPN. Budenholzer is out after the East’s top-seed suffered a first-round loss to the Miami Heat. pic.twitter.com/wQp0Zk3lxi