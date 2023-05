Απίθανη προτροπή Μπαρτζώκα σε τάιμ άουτ: «Θα γίνετε ήρωες αν πασάρετε την μπάλα» (vid)

Συναρπαστικό παιχνίδι και με ένταση σε όλη του τη διάρκεια ήταν το Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να παίρνουν τη νίκη χάρη στο τρομερό τρίποντο του Σλούκα σε νεκρό χρόνο. Σε time out με το σκορ στο 28-29, ο Γιώργος Μπαρτζώκας προσπαθεί να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στους παίκτες του, ζητώντας του να τον εμπιστευτούν και με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν ήρωες.

«Χρειαζόμαστε περισσότερη, άμυνα, περισσότερα ριμπάουντ, περισσότερες πάσες. Εμπιστευτείτε με. Κάντε το. Πασάρετε την μπάλα. Θα γίνετε ήρωες αν πασάρετε την μπάλα», ήταν οι εντολές του Έλληνα προπονητή.

Δείτε το βίντεο:

Georgios Bartzokas 'You're going to be a HERO if you pass the ball in this game' 🗣️ pic.twitter.com/UjDtfrrroc