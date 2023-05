Ολυμπιακός για Φαλ: «Για όσους το αμφισβητούν, χαμογελάει όταν έχει λόγο να το κάνει» (vid)

Στο ζενίθ φαίνεται πως είναι η ψυχολογία στον μπασκετικό οργανισμό του Ολυμπιακού, μετά την επικράτηση στο Game 3 επί της Φενέρμπαχτσε με 72-71 στην Κωνσταντινούπολη.

Κάτι τέτοιο γίνεται εμφανές και από τον λογαριασμό της ομάδας στα Social Media μιας και οι Πειραιώτες ανέβασαν ένα μικρό βίντεο τριών δευτερολέπτων με τον Μουσταφά Φαλ να χαμογελά, συνοδευόμενο από τη λεζάντα: «Καλημέρα! Για όσους το αμφισβητούν... Χαμογελάει όταν υπάρχει καλός λόγος για να το κάνει».

Δείτε εδώ το στιγμιότυπο:



Kalimera! ☁️☕️😎



For all the doubters… He smiles, when there is a good reason to 😜✌🏽#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/9xffO7hfjb