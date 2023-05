Με το buzzer beater τρίποντο του Έλληνα διεθνή γκαρντ ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα της Φενέρ με 72-71, κερδίζοντας πίσω το πλεονέκτημα έδρας.

Δείτε το φοβερό τρίποντο:

THAT JUST HAPPENED 🚨 @kos_slou with the buzzer-beater for @Olympiacos_BC to take Game 3!



WHAT an ending 🤯#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/gULfvgcPhm