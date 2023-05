Μάικ Τζέιμς: «Το μίσος το βλέπω ως αναγνώριση και μορφή σεβασμού»

Ο Μάικ Τζέιμς πήρε τη Μονακό από το χέρι και την «οδήγησε» στο break μέσα στο Τελ Αβίβ, δίνοντας της και πάλι το πλεονέκτημα της έδρας. Και μάλιστα μέσα σε ένα άκρως εχθρικό κλίμα. Κλίμα όμως που δεν έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στον παίκτη των Μονεγάσκων, μιας και όπως δήλωσε, από τη στιγμή που έχει παίξει σε αγώνα Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού τα υπόλοιπα δεν του λένε… τίποτα.

«Αυτή η πίεση, η εχθρότητα, δεν με ενοχλεί», είπε ο Τζέιμς στον και συνέχισε λέγοντα ς «Έπαιζα στον Παναθηναϊκό με παρόμοιο κλίμα κόντρα στον Ολυμπιακό. Με όλο αυτό το μίσος στραμμένο πάνω μου, το βλέπω περισσότερο ως αναγνώριση, μια μορφή σεβασμού. Ήμουν έτοιμος να παίξω ό,τι και να γίνει. Δεν είναι όλοι σαν εμένα, αλλά έξω μου αρέσει να είμαι νωρίς στον ρυθμό, να σουτάρω μεγάλα σουτ. Είμαι ήρεμος σε αυτή την κατάσταση».

Ο Αμερικανός μίλησε και για την αμυντική τακτική του Κάτας, η οποία ήταν στραμμένη πάνω του. «Σταμάτησαν να πέφτουν πάνω μου δύο και τρις παίκτης και το παιχνίδι πήγε στο ένας εναντίον ενός. Στα πρώτα ματς προσπαθούσαν να πάρουν τη μπάλα από τα χέρια μου και αυτό ήταν βασικό στοιχείο για την εξέλιξη τους».

Maccabi fans 'welcome' Mike James at their home court 😬pic.twitter.com/S25oSXTl0x