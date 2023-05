«Πρασίνισε» το γήπεδο της Ζαλγκίρις με μήνυμα... επιστροφής! (vid)

Η Ζαλγκίρις δεν τα κατάφερε στα δύο πρώτα παιχνίδια στην Ισπανία, βρίσκεται πίσω με 2-0 νίκες και θέλει απόψε να μειώσει τη σειρά και να μείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στο Final Four.

Οι ιθύνοντες της λιθουανικής ομάδας φρόντισαν να «πρασινίσουν» τη Zalgirio Arena για το αποψινό παιχνίδι, ντύνοντας το γήπεδο με πράσινα μπλουζάκια με το μήνυμα επιστροφής "We 're back".

Δείτε την εικόνα:

#ZalgirioArena is dressed up! T-shirts provided by Svyturys and Go3! 🔥 pic.twitter.com/apVox4qPcW