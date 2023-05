Το άξιζε και το πήρε: MVP ο Εμπίιντ!

Ο Τζοέλ Εμπίιντ έκανε τρομερή σεζόν, οδήγησε τους Σίξερς στις 54 νίκες, τις περισσότερες από όταν έφτασαν στους τελικούς του 2000-01 και έτσι ο superstar της ομάδας της Φιλαδέλφειας πήρε αυτό που άξιζε.

Ο Καμερουνέζος έγινε ο πέμτπος παίκτης των Σίξερς που κατακτά το βραβείο του MVP και πρώτος μετά τον σπουδαίο Άλεν Άιβερσον.

The 2022-23 Kia NBA Most Valuable Player is... Joel Embiid!#NBAAwards | #KiaMVP | @Kia pic.twitter.com/Ztj5HCzfuL