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Εθνική Νέων Γυναικών: Διήμερο προπονήσεων

Μπάσκετ
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Διήμερο προετοιμασίας θα έχει η Εθνική Νέων Γυναικών, ενόψει της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U20 Β’ Κατηγορίας που θα διεξαχθεί στην Κραϊόβα (28/7-6/8).

Οι αθλήτριες που καλούνται να βρίσκονται στα προπονητήρια του ΟΑΚΑ το Σάββατο 6 Μαϊου στις 11.30 είναι οι εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Π.
2 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ
3 ΔΡΟΣΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΗΣ ΘΕΣ
4 ΚΙΟΛΕΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΟΚ
5 ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
6 ΛΕΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ
7 ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΥΝΙΚΟΣ
8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ
9 ΔΑΣΚΟΥΛΙΔΟΥ ΒΙΚΥ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
10 ΤΖΙΜΟΡΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΗΣ ΘΕΣ
11 ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ
12 ΓΙΑΝΤΖΑΚΛΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ
13 ΠΡΙΦΤΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
14 ΓΟΡΓΟΓΙΑΝΝΗ ΔΑΝΑΗ ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
15 ΤΖΕΛΟΥ ΕΛΕΝΑ CASPER
16 ΑΛΕΞΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
17 ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜ
18 ΚΟΥΜΑΝΤΣΙΩΤΟΥ ΕΥΑ ΑΡΗΣ ΘΕΣ

Προπονητής: Μάριος Δεσποτάκης

Εθνική Νέων Γυναικών: Διήμερο προπονήσεων
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