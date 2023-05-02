Εθνική Νέων Γυναικών: Διήμερο προπονήσεων

Οι αθλήτριες που καλούνται να βρίσκονται στα προπονητήρια του ΟΑΚΑ το Σάββατο 6 Μαϊου στις 11.30 είναι οι εξής:
|Α/Α
|ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|1
|ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
|ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Π.
|2
|ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ
|ΜΕΛΙΣΣΙΑ
|3
|ΔΡΟΣΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΑΡΗΣ ΘΕΣ
|4
|ΚΙΟΛΕΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
|ΠΑΟΚ
|5
|ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
|ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
|6
|ΛΕΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
|ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ
|7
|ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
|ΕΥΝΙΚΟΣ
|8
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
|ΜΕΛΙΣΣΙΑ
|9
|ΔΑΣΚΟΥΛΙΔΟΥ ΒΙΚΥ
|ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
|10
|ΤΖΙΜΟΡΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΑΡΗΣ ΘΕΣ
|11
|ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ
|12
|ΓΙΑΝΤΖΑΚΛΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
|ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ
|13
|ΠΡΙΦΤΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
|ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
|14
|ΓΟΡΓΟΓΙΑΝΝΗ ΔΑΝΑΗ
|ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|15
|ΤΖΕΛΟΥ ΕΛΕΝΑ
|CASPER
|16
|ΑΛΕΞΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
|ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
|17
|ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜ
|18
|ΚΟΥΜΑΝΤΣΙΩΤΟΥ ΕΥΑ
|ΑΡΗΣ ΘΕΣ
Προπονητής: Μάριος Δεσποτάκης