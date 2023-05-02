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Εθνική Νεανίδων: Κλήση για προπόνηση

Μπάσκετ
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Η Εθνική Νεανίδων έχει προγραμματισμένο προπονητικό τριήμερο στο τέλος της εβδομάδας.

Οι αθλήτριες που καλούνται να βρίσκονται στο προπονητήριο του ΟΑΚΑ την Παρασκευή 5 Μαϊου στις 18.30 είναι οι εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΤΑΜΠΑΚΟΥ ΤΖΟΑΝΑ Α.Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
2 ΣΤΟΛΙΓΚΑ ΝΑΓΙΑ ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
3 ΜΑΡΓΕΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
4 ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΑΣ ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ
5 ΠΑΝΤΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ
6 ΤΣΟΥΡΝΤΟΥ ΚΛΑΙΡΗ ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
7 ΖΙΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ
9 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
10 ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗ ΦΡΕΙΔ.ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11 ΤΣΑΜΗ ΘΕΩΝΗ ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
12 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΕΦΑΟΖ
13 ΧΑΤΗΡΑ ΛΥΔΙΑ Γ.Σ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
14 ΛΥΚΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΗΛΙΟΔΩΡΑ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
16 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΙΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η Εθνική Νεανίδων προετοιμάζεται για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U18 το οποίο θα διεξαχθεί 30/6-9/7 στη Σόφια. Προπονητής της ομάδας είναι ο Γιάννης Κτιστάκης.

Εθνική Νεανίδων: Κλήση για προπόνηση
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