Εθνική Νεανίδων: Κλήση για προπόνηση

Οι αθλήτριες που καλούνται να βρίσκονται στο προπονητήριο του ΟΑΚΑ την Παρασκευή 5 Μαϊου στις 18.30 είναι οι εξής:
|Α/Α
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΣΩΜΑΤΕΙΟ
|1
|ΤΑΜΠΑΚΟΥ ΤΖΟΑΝΑ
|Α.Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
|2
|ΣΤΟΛΙΓΚΑ ΝΑΓΙΑ
|ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|3
|ΜΑΡΓΕΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ
|ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|4
|ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
|ΓΑΣ ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ
|5
|ΠΑΝΤΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ
|6
|ΤΣΟΥΡΝΤΟΥ ΚΛΑΙΡΗ
|ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|7
|ΖΙΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
|8
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
|ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ
|9
|ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
|ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|10
|ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗ ΦΡΕΙΔ.ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|11
|ΤΣΑΜΗ ΘΕΩΝΗ
|ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|12
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
|ΕΦΑΟΖ
|13
|ΧΑΤΗΡΑ ΛΥΔΙΑ
|Γ.Σ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
|14
|ΛΥΚΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ
|ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
|15
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΗΛΙΟΔΩΡΑ
|ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
|16
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΑΡΙΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Η Εθνική Νεανίδων προετοιμάζεται για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U18 το οποίο θα διεξαχθεί 30/6-9/7 στη Σόφια. Προπονητής της ομάδας είναι ο Γιάννης Κτιστάκης.