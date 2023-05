Τέλος ο Κοκόσκοφ από τους Νετς

Εκτός του Coaching staff της επόμενης περιόδου για τους Νέτς, τίθεται ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ.

Ο έμπειρος προπονητής που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Τουρκίας το 2017 με τη Σλοβενία, θα αποχωρήσει μετά από ένα χρόνο παρουσίας στην ομάδα της Νέας Υόρκης και προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα σχέδιά του. Άλλωστε μιλάμε για έναν προπονητή που οι περισσότεροι θυμούνται από το πρόσφατο πέρασμά του στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε την περίοδο 2020-21, παρά το γεγονός πως μετράει σχεδόν μία 20ετία στο NBA ως βοηθός προπονητή.

Στο πλευρό του Ζακ Βον για την επόμενη χρονιά, δε θα βρίσκονται ούτε οι Τιάγκο Σπλίτερ και Μπράιαν Κίφι που αποχώρησαν επίσης, όπως αναφέρει ο ειδικός σε αυτά τα θέματα, Άντριαν Βοϊναρόφσκι.



ESPN Sources: Jacque Vaughn and the Nets are reshaping coaching staff for his first full season as head coach next year, parting with Igor Kokoskov, Brian Keefe and Tiago Splitter. Hawks did same on weekend with staff that Quin Snyder inherited late in season.