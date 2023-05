Ο πολύπειρος γκαρντ των 76ερς ισοφάρισε την επίδοση καριέρας σε playoffs με 45 πόντους, ενώ ήταν αυτός που με τρίποντη «βόμβα», ουσιαστικά χάρισε τη νίκη στους Σίξερς.

Δείτε παρακάτω την εκπληκτική εμφάνιση του Τζέιμς Χάρντεν:

WHAT A NIGHT FOR JAMES HARDEN 🤯



45 PTS (ties Playoff career high)

6 AST

7 3PM



Sixers take Game 1 in Boston ‼️ pic.twitter.com/F1p31k4kgg