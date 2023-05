Έπος: Ο Ντουέιν Ουέιντ ζήτησε αυτόγραφο από τον Μπάτλερ! (vid)

Ο «Τζίμι Μπάκετς», οδήγησε τους εκπληκτικούς Χιτ σε ακόμη ένα break την φετινή σεζόν, αυτή τη φορά κόντρα στους Νικς (108-101), με τον Ντουέιν Ουέιντ μετά το τέλος του αγώνα να ζητάει... αυτόγραφο από τον ηγέτη του Μαϊάμι.

Ο θρύλος των Χιτ, βρέθηκε στο Madison Square Garden και είδε την αγαπημένη του ομάδα να κάνει το 1-0 στη σειρά με τους Νικς, για τα ημιτελικά της ανατολικής περιφέρειας.

Ο Τζίμι Μπάτλερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 25 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με τον Ουέιντ να έχει σύντομο τετ α τετ μαζί του μετά το τέλος του αγώνα, ζητώντας του αστειευόμενος να του δώσει ένα αυτόγραφο.

D Wade asks Jimmy for his autograph 🤣



Wade was in attendance at MSG as Miami secured a 1-0 series lead.



Game 2 on Tuesday, 7:30 PM ET on TNT pic.twitter.com/OACtFAGwje