MVP των Game 2 των πλέι οφ ο ασταμάτητος Λόιντ (vid)

Μετά την ήττα στο Game 1 κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, η Μονακό έβγαλε αντίδραση στο Game 2 και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τζόρνταν Λόιντ, που με 33 πόντους έκανε τη διαφορά, Σε μια εμφάνιση μάλιστα που του χάρισε το βραβείο του MVP των Game 2 των πλέι οφ.

What a performance in Game 2 👏 @mrjloyd finished with a career-high 33pts to help @ASMonaco_Basket draw level in the series, finishing with MVP of Game 2!



'MVP of the Playoffs' I #EveryGameMatters pic.twitter.com/WFok2Mh2so