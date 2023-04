Σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης νοσηλεύεται ο Μπράιαντ Ντάνστον, καθώς είχε τροχαίο ατύχημα στους δρόμους της Πόλης.

Ο Ολυμπιακός δεν ξέχασε τον άλλοτε σέντερ της ομάδας και ευχήθηκε ταχεια ανάρρωση στον άσο της Αναντολού Εφές.

Get well soon Bryant !#OlympiacosBC pic.twitter.com/ZxcBPpu9pI