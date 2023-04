Νέο πρόβλημα στους Κλίπερς: Ρήξη μηνίσκου για τον Λέοναρντ

Η σεζόν ολοκληρώθηκε στον πρώτο γύρο των πλέι οφ για τους Λος Άντζελες Κλίπερς, οι οποίοι είδαν τους Φοίνιξ Σανς να περνάνε με 4-1 στη σειρά των πλέι οφ.

Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό θέμα που έχει να διαχειριστεί ο Τάιρον Λου, καθώς ο οποίος πονοκεφαλιάζει για τον Καουάι Λέοναρντ. Ο Klaw χτύπησε στη διάρκεια της σειράς και τα αποτελέσματα έδειξαν πως υπέστη ρήξη μηνίσκου.

Αμέσως ο χαρισματικός φόργουορντ θα ξεκινήσει πρόγραμμα αποκατάστασης για να ξεπεράσει το συντομότερο δυνατό το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί.

Clippers star Kawhi Leonard has been diagnosed with a torn meniscus in his right knee, sources tell @TheAthletic @Stadium. Leonard averaged 35 points in first two games of this postseason vs. Suns before the meniscus injury was revealed and he was shut down by medical staff.