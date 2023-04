«Συναγερμός» με Ταβάρες στην Ρεάλ Μαδρίτης (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει να διαχειριστεί μόνο την ήττα στο Game 1 της σειράς κόντρα στην Παρτιζάν, καθώς ο Τσους Ματέο και οι συνεργάτες του «πονοκεφαλιάζουν» για την κατάσταση του Έντι Ταβάρες.

Ο σέντερ των Μαδριλένων κατά την έξοδό του από το WiZink Center είχε δεμένο το αριστερό γόνατο και δυσκολευτόταν εμφανώς να πατήσει το πόδι του, σε μια εξέλιξη που δεν αποκλείεται να καθορίσει τις ισορροπίες της σειράς.

Walter Tavares visibly having tough time with his left knee after the game 🙏 #EuroLeague pic.twitter.com/fTZUsF846G