Εθνική Νεανίδων: Προπονητικό τριήμερο

Οι αθλήτριες που καλούνται να βρίσκονται στο προπονητήριο του ΟΑΚΑ στις 18.15 είναι οι εξής:
|Α/Α
|ΟΝΟΑΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΣΩΜΑΤΕΙΟ
|1
|ΤΑΜΠΑΚΟΥ ΤΖΟΑΝΑ
|Α.Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
|2
|ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
|Π.Α.Ο.Κ.
|3
|ΣΤΟΛΙΓΚΑ ΝΑΓΙΑ
|ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|4
|ΜΑΡΓΕΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ
|ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|5
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
|ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ
|6
|ΤΣΙΝΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ
|7
|ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
|ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ
|8
|ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ
|9
|ΝΤΑΪΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
|10
|ΠΑΛΑΣΚΑ ΖΕΝΙΑ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
|11
|ΖΙΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
|12
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
|ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ
|13
|ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
|ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|14
|ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗ ΦΡΕΙΔ.ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|15
|ΤΣΑΜΗ ΘΕΩΝΗ
|ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|16
|ΒΟΣΣΟΥ ΕΥΗ
|ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
|17
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
|ΕΦΑΟΖ
|18
|ΧΑΤΗΡΑ ΛΥΔΙΑ
|Γ.Σ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Προπονητής της Εθνικής Νεανίδων είναι ο Γιάννης Κτιστάκης. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα πάρει μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U18 Β’ Κατηγορίας, το οποίο θα διεξαχθεί 30/6-9/7 στη Σόφια. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στον Γ’ Όμιλο το Λουξεμβούργο (30/6), την Αυστρία (2/7), τη Ρουμανία (5/7).