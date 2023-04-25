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Εθνική Νεανίδων: Προπονητικό τριήμερο

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
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Η προεθνική ομάδα Νεανίδων έχει στο πρόγραμμά της ένα προπονητικό τριήμερο, το οποίο θα αρχίσει την Παρασκευή 28 Απριλίου.

Οι αθλήτριες που καλούνται να βρίσκονται στο προπονητήριο του ΟΑΚΑ στις 18.15 είναι οι εξής:

Α/Α ΟΝΟΑΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΤΑΜΠΑΚΟΥ ΤΖΟΑΝΑ Α.Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
2 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Π.Α.Ο.Κ.
3 ΣΤΟΛΙΓΚΑ ΝΑΓΙΑ ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
4 ΜΑΡΓΕΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ
6 ΤΣΙΝΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ
7 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ
8 ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ
9 ΝΤΑΪΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
10 ΠΑΛΑΣΚΑ ΖΕΝΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
11 ΖΙΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ
13 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
14 ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗ ΦΡΕΙΔ.ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
15 ΤΣΑΜΗ ΘΕΩΝΗ ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
16 ΒΟΣΣΟΥ ΕΥΗ ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
17 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΕΦΑΟΖ
18 ΧΑΤΗΡΑ ΛΥΔΙΑ Γ.Σ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Προπονητής της Εθνικής Νεανίδων είναι ο Γιάννης Κτιστάκης. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα πάρει μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U18 Β’ Κατηγορίας, το οποίο θα διεξαχθεί 30/6-9/7 στη Σόφια. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στον Γ’ Όμιλο το Λουξεμβούργο (30/6), την Αυστρία (2/7), τη Ρουμανία (5/7).

Εθνική Νεανίδων: Προπονητικό τριήμερο
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