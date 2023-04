Μπαρτζώκας: «Μεγάλη πρόκληση το Final Four, αλλά δεν είναι εύκολο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του ενόψει της σειράς των πλέι οφ της Euroleague με τον Ολυμπιακό κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στάθηκε στην πρόκληση των «ερυθρόλευκων» να πάνε και πάλι στο Final Four.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το αν ο Ολυμπιακός είναι άτυχος που βρίσκει ως όγδοη τη Φενέρ απέναντί του: «Πιστεύουμε πως όποιος και αν ήταν ο αντίπαλος αυτή τη χρονική στιγμή, με αυτά τα δεδομένα, θα ήταν μια δύσκολη ομάδα. Θα μπορούσαμε να διαλέξουμε αντίπαλο με το τελευταίο παιχνίδι και δεν το κάναμε. Είμαστε πιστοί σε αυτό που πρεσβεύουμε πως όλοι οι αντίπαλοι είναι δυνατοί. Μένει εσύ να είσαι έτοιμος για να ανταποκριθείς στις προκλήσεις που έχεις μπροστά σου».



Για το αν η Φενέρ θα επηρεαστεί από την απουσία Μπούκερ και το αμφίβολο της συμμετοχής των Γουίλμπεκιν και Γκούντουριτς: «Καλύτερα να ρωτήσετε τον κόουτς Ιτούδη το πώς το βλέπει. Η Φενέρ έχει μεγάλο βάθος, έχουν παίκτες που μπορούν να παίξουν παραπάνω από μία θέσεις, χαρακτηριστικό παράδειγμα οι Πιερ και Χέιζ που παίζουν στο 3-4. Παίζουμε μεγάλο ρόλο στον τρόπο παιχνιδιού τους. Εμάς δεν μας απασχολεί, δεν μπορούμε να μαντεύουμε αν παίξουν ή όχι. Εμείς πρέπει να προετοιμαστούμε για όλα τα ενδεχόμενα και αυτό θα κάνουμε».



Για το κατάμεστο ΣΕΦ και αν θα παίξει ρόλο σε βάρος της Φενέρ: «Αυτές είναι ξεκάθαρα ερωτήσεις για τους αντιπάλους μας, το πώς θα ανταποκριθούν στα δεδομένα. Τι πάει να πει εχθρική ατμόσφαιρα; Σημαίνει ότι εδώ θα είναι πολύ θερμή για εμάς, θα υπάρχει ενθουσιασμός, αλλά σε κάθε γήπεδο στην Ευρώπη γίνεται αυτό. Όλοι αυτοί που παίζουμε σε αυτό το επίπεδο είμαστε έτοιμοι. Αυτές είναι οι συνθήκες και πρέπει να παίζεις. Στο τέλος της ημέρας μιλάμε για μπάσκετ, μέσα στις γραμμές πρέπει να εκτελέσεις ένα πλάνο. Νομίζω και για τους αντιπάλους μας ισχύει το ίδιο. Αυτή η υποστήριξη νομίζω σε εμάς θα παίξει ρόλο, θα μας δώσει μεγαλύτερη ώθηση και στα δύσκολα σημεία του παιχνιδιού και στα καλά. Είναι όλοι πολύ έμπειροι για να επηρεάζονται από τέτοια πράγματα».



Για το αν μελέτησαν τα παιχνίδια της κανονικής περιόδου: «Ναι, πάντα το κάνουμε, δείχνουμε τον αντίπαλο και τι έχει κάνει εναντίον μας και προφανώς το ίδιο θα κάνει και η Φενέρ. Θα απομονώσουμε αυτά που κάναμε καλά και αυτά που δεν κάναμε καλά. Φυσικά ένα παιχνίδι Play Off έχει τελείως διαφορετικές συνθήκες και προϋποθέσεις. Είναι το πώς προσεγγίζει κάθε ομάδα την σημαντικότητα του παιχνιδιού. Υπάρχουν παίκτες που τους αρέσουν τέτοια παιχνίδια και άλλοι που αγχώνονται περισσότερο. Εμείς θέλουμε να είμαστε ήρεμοι, θέλουμε να παίξουμε με ένταση. Ξέρουμε ότι είναι μεγάλη πρόκληση να βρεθούμε σε δεύτερο σερί Final Four. Ξέρουμε ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Έχουμε μεγάλο σεβασμό στον αντίπαλο μας. Σε καμία περίπτωση δεν υποτιμούμε την σειρά».



Για τα ματσαρίσματα των δύο ομάδων: «Κάθε παίκτης έχει χαρακτηριστικά δικά του. Αν πχ είναι ο Μότλεϊ στο «5» δεν έχει το μέγεθος του Φαλ, όπως επίσης δεν έχει την δύναμη να πασάρει ή να τελειώσει από κοντά. Από την άλλη είναι κινητικός, έχει το σουτ από μέση απόσταση, είναι γρήγορος πολλές φορές οδηγεί το transition με ντρίμπλα. Κάθε παίκτης έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δυνατά και αδύνατα σημεία. Πρέπει να μείνουμε στο ομαδικό μας παιχνίδι, να παίξουμε το δικό μας στυλ, να αναδείξουμε τις δυνατότητες που έχουμε σαν ομάδα και οι αντίπαλοι μας νομίζω θα κάνουν το ίδιο».



Για τα sold out στο ΣΕΦ: «Είναι δεδομένο ότι θα γινόταν sold out και είμαστε χαρούμενοι. Αυτό που εκτιμούμε είναι πως έγινε πολλές φορές και στην regular season. Εδώ χρειάζεται να υπάρχει ενθουσιασμός και υποστήριξη, αλλά σε καμία περίπτωση να μην πιστεύουμε πως είναι κάτι διαφορετικό από ένα παιχνίδι μπάσκετ. Είναι Ολυμπιακός – Φενέρ, όχι Ελλάδα – Τουρκία, ούτε Ιτούδης – Μπαρτζώκας. Είναι ένα παιχνίδι μπάσκετ, να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε, να πάρουμε αυτό που αξίζουμε και εμείς και η Φενέρ».