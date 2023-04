Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ είδαν από κοντά το Λέικερς-Γκρίζλις (vid)

Την επικράτηση των Λέικερς επί των Γκρίζλις με 117-111 για το τέταρτο παιχνίδι της σειράς, παρακολούθησαν από κοντά ο πρίγκιπας Χάρι μαζί με τη σύζηγό του, Μέγκαν Μαρκλ.

Μάλιστα, η Kiss Cam που εντοπίζει ζευγάρια στην κερκίδα με σκοπό να τα κάνει να φιληθούν, δε τα κατάφερε στην προκειμένη περίπτωση, καθώς το ζεύγος αντιμετώπισε τη συγκεκριμένη στιγμή, με χαμόγελο.

Πάντως, και οι δυο τους είχαν την ευκαιρία να βρεθούν σε ένα ιστορικό ματς, μιας και είδαν τον Λεμπρόν Τζέιμς να τελειώνει τον αγώνα με 20+ πόντους και 20+ ριμπάουντ, όντας ο γηραιότερος παίκτης που το καταφέρνει αυτό σε αγώνα των Playoff (σε ηλικία 38 ετών, 115 ημερών), σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ που ανήκε στον Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, όταν το είχε καταφέρει σε ηλικία 36 ετών και 262 ημερών.

LeBron James (38 years, 115 days old) becomes the oldest player in NBA history to record 20+ points and 20+ rebounds in a Playoff Game.



Wilt Chamberlain (36 years, 262 days old) set the previous record on May 10, 1973. #PLAYOFFMODE pic.twitter.com/3FO4jxSuTl